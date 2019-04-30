Акинфеев — о съёмках в клипе: «Руки вверх» никогда не предам, так же как ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему согласился сняться в клипе группы «Руки Вверх!».

«Хороший вопрос, все сейчас скажут: «Так, лучше бы в футбол играл!». На самом деле, у меня было достаточно и других предложений сняться в клипах. Но тут я сразу сказал: «Сергей Евгеньевич, я полностью твой. «Руки вверх» никогда не предам — так же как ЦСКА».



Когда появилась эта песня, сначала ведь не было никаких разговоров. А потом Серёга отдыхал в Таиланде, набрал меня и говорит: «Слушай, я перебрал всех артистов, но никого не вижу на эту роль. Снимешься?». Я согласился, даже без денег. Он попросил сняться с Катей (жена Акинфеева. — Прим. «Чемпионата»). Решили, что этим клипом хотим показать — любовь есть, её надо беречь, лепить. Надо быть добрее и нежнее друг к другу. С Жуковым мы дружим с 2006 года.



Клип получился шикарный. Единственное — я сказал об этом Серёге — первую часть они снимали в Милане. А во второй, где снимался я, это был город Долгопрудный. Ангар, горы, а в Милан меня не берут.



Два миллиона просмотров за два дня? Интернет — такая штука… Не люблю всю эту историю, там палец покажи, и два миллиона просмотров будет. Наверное, можно сказать, что в клипе отражена наша с Катей жизненная история. Не только нашей. Посмотрите, сколько людей ходят по планете — у каждого были слёзы, сопли и всё остальное», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».