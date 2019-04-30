Акинфеев: нужно быть честным — ЦСКА на Лигу чемпионов пока не наиграл

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпионов.

«Нужно быть объективным и честным перед всеми. На данный момент — нет. Но впереди ещё четыре тура.

На данном этапе все матчи для нас сложные. На «Динамо» мы каждый год попадаем в той ситуации, когда им очень нужно набирать очки. «Ахмат» принимаем дома, но матчи с «Уфой» и «Оренбургом» показали: если мы не будем полностью мотивированы, любая команда может преподнести сюрприз. Ну и «Крылья» — они показали достойную игру с «Зенитом». Будут очень сложные матчи, но ничего невозможного нет.



ЦСКА приучил всех, что почти всегда попадает в тройку. Но когда ты постоянно пьёшь кофе или чай с сахаром, без него кажется, что с напитком что-то не то. Идёт перестройка, непонятно, что будет летом, где окажется Влашич, есть вопросы по Родриго. Надо спокойно доиграть четыре тура и не смотреть в таблицу», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Россия 24».