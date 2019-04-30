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Сорокин — лучший игрок «Рубина» в апреле

Сорокин — лучший игрок «Рубина» в апреле
Футбол / РПЛ

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком команды по итогам апреля. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Сорокин занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 64,9% голосов. В борьбе за награду он опередил вратаря Ивана Коновалова (10,8%) и нападающего Артура Сагитова (5,7%).

В апреле 23-летний Сорокин в пяти матчах Российской Премьер-Лиги забил два мяча в играх с «Уфой» (1:1) и «Спартаком» (1:1). 24-летний Коновалов провёл 5 матчей и пропустил 5 голов. 19-летний Сагитов сыграл 4 матча.

В нынешнем сезоне на счету Сорокина шесть голов в 23 матчах чемпионата России (17 — в основном составе). Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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