Клопп: Месси — лучший из футболистов, кого я видел

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» поделился мнением об игре аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

«Дело не в одном Месси. Там вся команда из игроков высочайшего уровня. „Барселона“ уже стала чемпионом. Месси перед началом сезона сказал, что хочет снова выиграть наконец Лигу чемпионов, и это звучит как угроза! Но мы тоже хотим выйти в финал.



Я бы сказал, что Месси — лучший из футболистов, кого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов. Мой отец всегда говорил, что лучший — это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провёл 45 матчей во всех турнирах и забил 46 голов.