Кто победит в полуфинальной паре Лиги Чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль»?

В полуфинале Лиги чемпионов встретятся испанская «Барселона» и английский «Ливерпуль».

Первая встреча пройдёт в Барселоне 1 мая. Ответная игра состоится в Ливерпуле 7 мая.

Предлагаем ответить на вопрос: кто победит в полуфинальной паре Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль»?

Ранее «Барселона» и «Ливерпуль» встречались друг с другом в еврокубках восемь раз. Каталонцы одержали две победы, трижды были сильнее англичане, ещё три матча завершились вничью. Разница мячей в этих матчах 6:6.

«Барселона» и «Ливерпуль» являются пятикратными победителями Лиги чемпионов. Кроме того, оба клуба по три раза проиграли в финале главного европейского клубного турнира.

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