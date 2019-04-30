Мане: немного завидовал Коутиньо, когда он ушёл в «Барселону»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.



«Для всех игроков было невероятно здорово сыграть в прошлогоднем финале и встретиться с одной из сильнейших команд в мире. Сделаю все, чтобы помочь команде добиться нужного результата.



Все мы очень рады, что Фирмино вернулся в обойму, поскольку он очень важный для команды футболист. Коутиньо? Отличный, восхитительный футболист. Я даже немного завидовал, когда он ушёл в „Барселону“. Он все еще молод и может прибавить, так как является большим трудягой.



Роналдиньо был моим кумиром. Я обожал смотреть, как он играет. Если честно, люблю его до сих пор. Если бы только у меня могла быть его улыбка.



«Камп Ноу» — восхитительный стадион. С детства смотрел матчи «Барселоны». Все мы любим футбол, и будет здорово сыграть на этом стадионе, однако это будет служить для нас не давлением, а дополнительным источником мотивации", — приводит слова Мане официальный сайт УЕФА.

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