Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рубин» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мане: немного завидовал Коутиньо, когда он ушёл в «Барселону»

Мане: немного завидовал Коутиньо, когда он ушёл в «Барселону»
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Для всех игроков было невероятно здорово сыграть в прошлогоднем финале и встретиться с одной из сильнейших команд в мире. Сделаю все, чтобы помочь команде добиться нужного результата.

Все мы очень рады, что Фирмино вернулся в обойму, поскольку он очень важный для команды футболист. Коутиньо? Отличный, восхитительный футболист. Я даже немного завидовал, когда он ушёл в „Барселону“. Он все еще молод и может прибавить, так как является большим трудягой.

Роналдиньо был моим кумиром. Я обожал смотреть, как он играет. Если честно, люблю его до сих пор. Если бы только у меня могла быть его улыбка.

«Камп Ноу» — восхитительный стадион. С детства смотрел матчи «Барселоны». Все мы любим футбол, и будет здорово сыграть на этом стадионе, однако это будет служить для нас не давлением, а дополнительным источником мотивации", — приводит слова Мане официальный сайт УЕФА.

Клопп: Месси — лучший из футболистов, кого я видел
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент