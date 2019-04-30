«Тоттенхэм» — «Аякс»: Вертонген заменён из-за травмы

Бельгийский защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген был заменён из-за травмы в 1-м тайме первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» (счёт 0:1, идёт перерыв).

На 32-й минуте Вертонген и его партнёр по команде Тоби Алдервейрелд столкнулись головами во время борьбы за мяч в штрафной «Аякса». В результате этого эпизода у Вертонгена было разбито в кровь лицо. В течение нескольких минут ему оказывали помощь сначала на поле, а затем и за его пределами. Бельгиец смог вернуться в игру, но всего через несколько секунд ему стало плохо и наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино был вынужден выпустить вместо него Муссу Сиссоко.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс» проходит в Лондоне. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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