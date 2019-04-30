Клопп: многие приезжали на «Камп Ноу» с чётким планом и потом получали по голове

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ожидает от противостояния с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.



«Я футбольный болельщик. Так как я могу плохо мыслить о „Камп Ноу“? Мы хотим показать здесь свою лучшую игру. Чем сильнее мы будем, тем эмоциональнее будет атмосфера. Посмотрим, для кого это будет большим преимуществом.



Ничья будет не худшим из результатов. Многие приезжали сюда с чётким планом на игру и получали потом по голове. Мы смотрели в прошлые выходные матч с „Реалом Сосьедад“, который неплохо сыграл. Хорошо сыграл затем и „Леванте“, но „Барселона“ выиграла.



Было бы шикарно, если бы мы смогли выиграть и АПЛ и Лигу чемпионов. Лучше этого может быть, только если ты уже стал чемпионом. Нам нравится наша ситуация. Ребята постарались, чтобы он была таковой, и вот мы здесь. Однако будет громадной ошибкой играть с „Барселоной“ и на 15% думать о матче с „Ньюкаслом“. Достойный результат здесь даст нам хорошие шансы дома.



Сложно быть в большем восторге от предвкушения матча с „Барселоной“. Надеюсь, мне удастся передать его своим футболистам», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Клопп: Месси — лучший из футболистов, кого я видел