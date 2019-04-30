Дюгарри: € 47 млн за Паредеса — это форменный грабёж! Мне очень смешно

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике аргентинского полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

«Паредес играет медленнее, чем я. € 47 млн за такого игрока — это форменный грабёж! Мне очень смешно», — приводит слова Дюгарри Footmercato со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, 24-летний Паредес перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита». В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах французского национального чемпионата (в 10 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с парижским клубом действителен до лета 2023 года.

В матче 34-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде проиграл «Монпелье» (2:3), Паредес провёл на поле все 90 минут.