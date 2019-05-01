Экс-игрок сборной США: Вертонгену нельзя было разрешать возвращаться на поле!

Бывший игрок сборной США Тейлор Твеллмэн подверг критике «Тоттенхэм Хотспур» из-за травмы бельгийского защитника Яна Вертонгена, которую он получил в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).

«Вертонгену нельзя было разрешать возвращаться на поле! Отвратительные действия медицинского штаба «Тоттенхэма», – написал Твеллмэн в своём «твиттере».

Напомним, что Вертонген получил травму в первом тайме. На 32-й минуте он и его партнёр по команде Тоби Алдервейрелд столкнулись головами во время борьбы за мяч в штрафной «Аякса». В течение нескольких минут Вертонгену оказывали помощь сначала на поле, а затем и за его пределами. Бельгиец смог вернуться в игру, но всего через несколько секунд ему стало плохо и он был заменён.