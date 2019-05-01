Почеттино: «Тоттенхэм» всё ещё жив, счёт только 0:1

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).

«Мы не очень хорошо начали матч. „Аякс“ играл очень энергично и нам пришлось тяжело. Нам не хватало энергии.

Во втором тайме мы отодвинули их от своих ворот и стали создавать моменты. Во второй половине игра была равной. Мы всё ещё живы, счёт только 0:1. Нам нужно верить в победу в ответном матче.

Могу признать, что допустил ошибку, использовав схему из пяти защитников. Но вариантов было не слишком много. Мы пропустили гол не из-за схемы. Наше отношение к игре был не самым лучшим. Я тренер, поэтому несу ответственность за результат.

Что касается травмы Вертонгена, то мы оценим его состояние в ближайшие дни", — приводит слова Почеттино BBC со ссылкой на BT Sport.