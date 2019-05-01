Тен Хаг — о победе «Аякса»: отличный результат, но сделана лишь половина работы

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Блестящий вечер и блестящий результат. Как минимум, на стартовом отрезке встречи мы полностью владели инициативой и смогли забить фантастический гол. Во втором тайме мы значительно меньше владели мячом. Но что меня порадовало — ребята бились изо всех сил. После перерыва могли сыграть и получше. Нужно было чаще владеть мячом, быстрее перемещать его по полю. Наверное, можно было действовать и поспокойнее.

Очень жаль, что Давид Нерес не забил второй мяч. И всё-таки минимальная победа над «Тоттенхэмом» на его поле — выдающийся результат. Попробуем развить успех. Надо извлечь урок из этого матча. Мы знаем, что способны сыграть куда лучше на своём поле.

Мы всегда играем в свой футбол. Нужно по максимуму использовать собственные сильные стороны, и я полагаю, что сегодня нам это удалось. Мы делаем так потому, что это доставляет проблемы нашим оппонентам. Мы можем играть по-разному. «Аякс» умеет здорово обороняться. У нас отличная, сплочённая команда, где каждый бьётся за всех остальных.

Повторюсь, результат я считаю отличным. Мы выиграли и очень этим довольны. Но сделана лишь половина работы», — приводит слова тен Хага пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».