Сиссоко: «Тоттенхэм» неудачно начал игру с «Аяксом». Наверное, нас сковал страх

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Сиссоко прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Мы неудачно начали игру. Наверное, нас сковал страх. Не хватало агрессивности… Войдя в игру со скамейки запасных, я старался добавить команде физической мощи, которой нам так не хватало. Второй тайм, считаю, мы провели получше», — приводит слова Сиссоко пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».