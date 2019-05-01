«Милан» рассматривает вариант с приглашением ван Боммела на замену Гаттузо

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел был включён руководством «Милана» в список специалистов, способных заменить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера команды по окончании сезона. Об этом сообщает La Repubblica.

Ван Боммел выступал за «Милан» в качестве игрока в 2011–2012 годах, проведя в общей сложности 50 матчей и выиграв вместе с клубом чемпионат Италии.

Ранее сообщалось, что двумя главными кандидатами на пост являются экс-наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо и Джан Пьеро Гасперини, ныне возглавляющий «Аталанту». В расширенном списке присутствуют ещё два тренера – Леонарду Жардим («Монако») и Марко Джампаоло («Сампдория»), однако их приглашение не является приоритетным.

После 34 туров «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от четвёртой позиции, дающей право на участие в Лиге чемпионов, на три очка. В четырёх оставшихся турах россонери предстоит встретиться с «Болоньей», «Фиорентиной», «Фрозиноне» и СПАЛом.