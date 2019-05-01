А. Эрнандес: есть желание остаться в ЦСКА, но всё покажет будущее

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своём будущем в столичном клубе.

«Останусь ли я в ЦСКА в следующем сезоне? Никто не знает. Всё зависит от того, как получится договориться с клубом. Всё покажет будущее. Пока никакой ясности, точности нет, поэтому всё будет известно в конце сезона. Желание остаться в ЦСКА есть», — приводит слова Эрнандеса еженедельник «Футбол».

Ранее сообщалось, что 28-летний уругвайский футболист намерен вернуться в чемпионат Италии. Напомним, Эрнандес выступал в составе «Палермо» с 2009 по 2014 год.

Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.