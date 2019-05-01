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Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2

Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2
Футбол / Испания

Вратарь «Реала» Лука Зидан, скорее всего, покинет свою команду предстоящим летом. Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне».

В нынешнем сезоне Зидан-младший провёл всего один матч в команде своего отца: в матче против «Уэски» голкипер пропустил два мяча. Кроме того, 20-летний футболист провёл 26 матчей за вторую команду «Реала», в которых пропустил 33 мяча.

«Клермон» за три тура до окончания сезона в Лиге 2 занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков, уже обезопасив себя от вылета в Лигу 3.

Турнирную таблицу французской Лиги 2 можно посмотреть на «Чемпионате».

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