Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2

Вратарь «Реала» Лука Зидан, скорее всего, покинет свою команду предстоящим летом. Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне».



В нынешнем сезоне Зидан-младший провёл всего один матч в команде своего отца: в матче против «Уэски» голкипер пропустил два мяча. Кроме того, 20-летний футболист провёл 26 матчей за вторую команду «Реала», в которых пропустил 33 мяча.



«Клермон» за три тура до окончания сезона в Лиге 2 занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков, уже обезопасив себя от вылета в Лигу 3.

Турнирную таблицу французской Лиги 2 можно посмотреть на «Чемпионате».