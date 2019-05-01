Робертсон: к «Барселоне» не нужно готовиться иначе, чем к любой другой игре

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» поделился мнением об игре аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

«Не думаю, что к матчу с «Барселоной» нужно готовиться иначе, чем к любой другой игре. Конечно, тебе будет противостоять куда более классный игрок, чем обычно. Как я уже говорил, считаю его лучшим в мире. Можно смотреть видео с ним, хотя не знаю, поможет ли это!

Мы все должны быть хорошо подготовлены, ведь Месси активно перемещается по всему полю. Когда наблюдаешь за ним, то видишь, что порой он возвращается в центр поля и начинает атаку из глубины. Поэтому Месси наверняка начнёт справа, но я готов к тому, что он будет активно перемещаться. Знаю, что его прорывы к нашим воротам неизбежны. Всё будет зависеть от того, как мы будем защищаться», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.