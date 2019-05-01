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Гуллит — о поражении «Тоттенхэма»: как можно было сделать так много ошибок?

Гуллит — о поражении «Тоттенхэма»: как можно было сделать так много ошибок?
Футбол / Лига чемпионов

Бывший главный тренер «Челси» Руд Гуллит прокомментировал поражение «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Встреча состоялась в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Аякс» был под прессингом, но даже в этих условиях оборона не дала сопернику создать ни одного момента. Многие игроки «Тоттенхэма» разочаровали, я постоянно смотрю их матчи в Премьер-лиге. Деле Алли, Ваньяма и Роуз допускали много брака. Как можно было сделать так много ошибок? Даже если ты прессингом, ты должен знать, что делать, но этого не было», – цитирует Гуллита Daily Mail.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.

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