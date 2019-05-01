Пятов: надеюсь ещё сыграть на «Донбасс Арене», но давайте будем реалистами

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, что ещё надеется сыграть на «Донбасс Арене», где ранее проводил свои домашние матчи донецкий клуб.



«Донбасс Арена» сейчас стоит, но люди говорят, что внутри все заново нужно делать. Конечно, я надеюсь ещё сыграть там, но давайте будем реалистами. Не вижу никакого продвижения, чтобы все шло в эту сторону. Пока только в другую», – сказал Пятов в эфире Youtube-канала «Физкультура».

В связи с начавшимися боевыми действиями на востоке Украины с 2014 года «Шахтёр» прекратил проводить матчи на «Донбасс Арене». Арена подвергалась постоянным обстрелам летом 2014 года: в августе стадион был обстрелян и получил многочисленные повреждения из-за попадания снарядов.