«Андерлехту» присудили поражение со счётом 0:5 за срыв фанатами матча

«Андерлехт» понёс наказание за поведение болельщиков на матче 4-го тура плей-офф чемпионата Бельгии с «Стандардом», который проходил в Льеже 12 апреля.



В ходе встречи фанаты брюссельской команды активно использовали пиротехнику и в середине первого тайма начали бросать файеры и дымовые шашки на поле. В результате на 32-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Стандарда» матч был остановлен, а позднее было принято решение о его отмене.



Как сообщает Reuters, бельгийская футбольная ассоциация применила к «Андерлехту» серьёзные санкции, присудив ему поражение со счётом 0:5 в игре со «Стандардом», а также наказав клуб штрафом и обязав провести следующий домашний матч при закрытых трибунах.



«Андерлехт» после пяти матчей плей-офф занимает лишь пятое место в турнирной таблице бельгийской лиги.

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