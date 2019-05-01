Мане — журналистам: переход в «Реал»? Вы сами пишете об этом, а я читаю

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».



«Переход в «Реал»? По-моему, ребята, вы сами пишете об этом. А я читаю, как и все мои друзья. Я уважаю Примеру, но Премьер-лига – тоже отличный турнир, и все футболисты хотят выступать здесь», — приводит слова Мане Daily Mail.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, вернувшийся в клуб в марте спустя восемь месяцев после своей отставки, хочет видеть в команде Мане. При этом, по информации СМИ, «Ливерпуль» не намерен расставаться с сенегальским футболистом.



Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 20 голов и 1 результативную передачу.

