«Ювентус» предложил Икарди зарплату € 8,5 млн в год

«Ювентус» готов предложить нападающему «Интера» Мауро Икарди контракт сроком на пять лет с зарплатой € 8,5 млн в год и солидные бонусы. Об этом в социальной сети сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.



Кроме «Ювентуса» Икарди аргентинским футболистом также интересуются «Наполи», «Атлетико» и ПСЖ. Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» в сделку с Икарди может включить нападающего Мойзе Кина. Контракт 19-летнего футболиста с туринской командой истекает по окончании следующего сезона, и стороны до сих пор не могут договориться о его продлении.

В нынешнем сезоне Кин принял участие в девяти матчах итальянского национального чемпионата (три — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей.