Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.



Приоритетные амплуа — центральный нападающий, крайний хавбек и «восьмёрка» (бокс-ту-бокс). Основная трансферная цель — «восьмёрка», и бело-голубые готовы потратить на эту покупку до € 7 млн.

После 26 туров подопечные Дмитрия Хохлова занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 12-е место, имея в активе 29 очков. Бело-голубые находятся всего в двух баллах от зоны стыковых матчах.

В 27-м туре столичный клуб сыграет против ЦСКА. Встреча состоится 5 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Календарть матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».