Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Известный итальянский тренер Антонио Конте хотел бы вернуться в Англию. Как сообщает Gazzetta dello Sport, бывший наставник «Челси» считает «Манчестер Юнайтед» самым лучшим местом для продолжения тренерской карьеры

Не так давно манкунианцы подписали постоянный контракт с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером, однако серия из семи поражений в последних десяти матчах пошатнула положение норвежского специалиста.

Издание отмечает, что существует вероятность того, что руководство «Манчестер Юнайтед» может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в следующем сезоне, и если это произойдет, то Конте хотел бы занять его место на «Олд Траффорд».

Напомним, Конте был уволен из лондонского клуба летом прошлого года. Последний год он оставался без работы.