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Шестеро фанатов «Ливерпуля» арестованы за атаку на работников отеля в Барселоне

Шестеро фанатов «Ливерпуля» арестованы за атаку на работников отеля в Барселоне
Футбол / Лига чемпионов

Несколько болельщиков «Ливерпуля» в Каталонии оказались в полицейском участке в преддверии первого полуфинального матча с «Барселоной».

Как сообщает Mundo Deportivo, с проблемами с законом столкнулись шесть фанатов английского клуба. Они были арестованы после нападения на работников отеля Placa Reial, которым после инцидента потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе атаки пострадали четыре человека, у одного из которых оказался разбит нос.

Матч «Барселона» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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