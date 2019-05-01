Шестеро фанатов «Ливерпуля» арестованы за атаку на работников отеля в Барселоне

Несколько болельщиков «Ливерпуля» в Каталонии оказались в полицейском участке в преддверии первого полуфинального матча с «Барселоной».



Как сообщает Mundo Deportivo, с проблемами с законом столкнулись шесть фанатов английского клуба. Они были арестованы после нападения на работников отеля Placa Reial, которым после инцидента потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе атаки пострадали четыре человека, у одного из которых оказался разбит нос.



Матч «Барселона» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Барселона» — «Ливерпуль». Прогноз: букмекеры недооценивают команду Клоппа «Ливерпуль» ни разу не проигрывал на «Камп Ноу», где гостил четырежды.