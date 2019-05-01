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«Реал» не хочет платить Погба зарплату, которую он получает в «МЮ»

«Реал» не хочет платить Погба зарплату, которую он получает в «МЮ»
Футбол / Англия

«Реал» сохраняет серьёзный интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, однако при этом клуб не готов платить французскому футболисту ту заработную плату, которую он получает сейчас в английской команде, сообщает ESPN.

«Королевский клуб» не хочет платить Погба в £ 290 тыс. в неделю, несмотря на то, что его переход может благоприятно повлиять на коммерческую составляющую «Реала». Отмечается, что в мадридском клубе настороженно относятся к большим заработным платам, так как не желают подвергать себя дополнительной финансовой нагрузке.

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Погба в 44 матчах 16 результативных ударов и 11 голевых передач. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В нём прописана возможность продления сотрудничества сторон ещё на 12 месяцев.

Источник: Погба согласовал условия личного контракта с «Реалом»
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