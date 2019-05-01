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Фанаты «Ливерпуля» толкнули азиатского туриста в фонтан в Барселоне

Фанаты «Ливерпуля» толкнули азиатского туриста в фонтан в Барселоне
Футбол / Лига чемпионов

Болельщики «Ливерпуля» отметились не лучшим поведением в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

Поклонники мерсисайдцев заполонили площадь в Барселоне, которая пользуется популярностью среди туристов. Решив развлечься, английские фанаты начали толкать посторонних людей в фонтан. Одним из прохожих, оказавшихся в воде, стал азиатский турист. Выбравшись из фонтана, он подошёл к обидчикам и начал высказывать им претензии, однако в ответ услышал лишь насмешки.

Матч «Барселона» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

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