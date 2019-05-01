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Академия «Локомотива» приглашает вратарей 2008-2003 г.р. на сборы в Черкизово

Академия «Локомотива» приглашает вратарей 2008-2003 г.р. на сборы в Черкизово
Футбол / РПЛ

Академия «Локомотива» приглашает голкиперов на вратарские сборы первого уровня, которые пройдут в Черкизово с 18 по 19 мая 2019 года.

«Мы приглашаем вратарей 2008-2003 годов рождения. В качестве сопровождающих мы будем рады видеть тренеров вратарей, для которых разработана собственная программа. Для приглашения на сборы вам необходимо заполнить анкету и прислать её на почту school@fclm.ru до 8 мая. 20 счастливчиков из числа приславших анкеты получат приглашение на абсолютно бесплатные сборы I уровня», — говорится на официальном сайте академии клуба.

Сборы проводит основатель и организатор вратарских сборов в России – Владимир Малышев.
Ассистенты: Лещук Р.М., Широков А.Д., Криворучко А.Ю., Щиголев А.А.

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