В «Ливерпуле» обратились к болельщикам после инцидентов в Барселоне

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур в своём «твиттере» обратился к болельщикам клуба, которые в настоящий момент находятся в Барселоне в ожидании первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».



«Мы гордо поём, что покорили всю Европу. Но давайте отнесёмся к этому прекрасному городу с уважением, которое он заслужил, и будем вести себя в соответствии с принципами «Ливерпуля». Давайте будем хорошо проводить время, но помнить, что мы – «Ливерпуль», а потому вести себя скромнее», — говорится в сообщении Мура.



Ранее стало известно, что шестеро фанатов «Ливерпуля» были арестованы после нападения на работников отеля в Барселоне. Другие болельщики мерсисайдцев отметились не лучшим поведением, толкнув нескольких прохожих в фонтан на одной из площадей города.

Шестеро фанатов «Ливерпуля» арестованы за атаку на работников отеля в Барселоне