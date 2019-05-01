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«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Фото: Fotopress/Getty Images
«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева
Футбол / Испания

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, выступающий на правах аренды, может остаться в стане «летучих мышей». Как сообщает Super Deporte, руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока Хинесом Карвахалем. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу».

В нынешнем сезоне игрок сборной России сыграл в общей сложности за «Валенсию» 41 матч, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

В апреле у Черышева было диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы хавбек пропустит остаток нынешнего сезона. Контракт российского футболиста с «Вильярреалом» действителен до лета 2021 года.

Черышев выбыл из строя до конца сезона
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