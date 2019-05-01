Ходдл: для Азара пришёл момент покинуть «Челси», он заслуживает играть за «Реал»

Бывший футболист и тренер лондонского «Челси» Гленн Ходдл поделился мыслями о возможном переходе нападающего синих Эдена Азара в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.



«Мне кажется, лично для Азара пришёл момент уйти, но не для «Челси» или Премьер-лиги. Если предложение от «Реала» уже лежит на столе, то сейчас подходящий момент. Он заслуживает играть за эту команду.



Лично я был бы рад наблюдать за игрой Азара в Премьер-лиге, но у меня есть предчувствие, что он покинет «Челси» летом. Когда его нет в составе, образуется большая дыра. Можно ли её заполнить? Наверное, нет. И сейчас это большая проблема для «Челси», — цитирует Ходдла Goal.com со ссылкой на TSN.



Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 16 голов и отдал 13 результативных передач.

Источник: в «Реале» уверены в трансферах Азара и Погба