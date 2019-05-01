Смертин: в «Челси» Моуринью я испытывал от футбола радость

Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост директора по региональной политике и международным отношениям в РФС, рассказал о времени в стане синих под руководством Жозе Моуринью.

«Как опорник, я был жёсткий, но как тренер… К тому же тренер — это, на мой взгляд, ещё и отдельный талант. Мне кажется, у меня его нет. Я это понял, в том числе поработав с Жозе Моуриньо. Человек не играл в футбол, но сходу стал потрясающим тренером. Я застал его лучшие тренерские годы — куда бы Жозе ни приходил, он везде всё выигрывал. Но у него были некоторые принципы, что называется, не для меня — я бы так не смог. В том «Челси» Моуриньо я испытывал от футбола радость», — цитирует Смертина «Реальное время».