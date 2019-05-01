Банега дисквалифицирован до конца сезона

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега столкнулся с санкциями со стороны Испанской футбольной федерации, сообщает Marca.



В матче 35-го тура испанской Примеры с «Жироной» (0:1) в минувшие выходные хавбек был наказан прямой красной карточкой за грубую игру.



По словам издания, организация дисквалифицировала Банегу на четыре матча. Таким образом, он пропустит концовку сезона нынешнего. При этом срок отстранения за само удаление составило три игры, а ещё одну встречу аргентинский футболист пропустит из-за перебора жёлтых карточек.



В нынешнем сезоне Банега принял участие в 32 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи. «Севилья» после 35 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.

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