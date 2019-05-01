Гвардиола из-за игры Зинченко отложил поиски левого защитника

Игру полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, который в стане английской команды выступает на позиции левого защитника, изменила планы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Как сообщает Evening Standard, специалист готов отложить поиски левого защитника из-за уверенной игры украинского футболиста в нынешнем сезоне.

Издание отмечает, что завоевать место в составе у Зинченко будет сложной задачей для Бенджамина Менди. Кроме того, Гвардиола отложил трансфер защитника «Лестера» Бена Чилвелла, которым «Манчестер Сити» активно интересовались ранее.



Зинченко в нынешнем сезоне провёл в составе английской команды 26 матчей, в которых забил одни мяч и сделал пять результативных передач.