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Миятович: Модрич останется в «Реале», он преданный парень

Миятович: Модрич останется в «Реале», он преданный парень
Футбол / Испания

Бывший футболист и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что полузащитник Лука Модрич останется в стане мадридской команды.

«Он останется. Я разговаривал с ним. Он преданный парень, проблем с его стороны не будет. Вернуть всё то, что было у него, с новыми игроками будет нелегко. Все знают, что «Реалу» требуется усиление, и все будут завышать цены. Модрич – профессионал, и сейчас ему тяжело, как и всем», – цитирует Миятовича El Larguero.

Недавно хорватский игрок провёл 300-й матч в составе «Королевского клуба». 300 матчей 33-летнего Модрича распределились следующим образом: 197 — в чемпионате Испании, 68 — в Лиге чемпионов, 21 — в Кубке Испании, 6 — в клубном чемпионате мира, 4 — в Суперкубке УЕФА, 4 — в Суперкубке Испании. В этих матчах он забил 17 голов и отдал 47 результативных передач.

Модрич провёл 300-й матч в составе «Реала»
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