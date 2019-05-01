Тухель: Паредес продолжает учиться, этот сезон получился для него смешанным

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался об ошибке полузащитника Леандро Паредеса в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (2:3).



«Он много играл в последнее время и продолжает учиться. Леандро перешёл в наш клуб в январе, для него этот сезон получился смешанным. В той ситуации Буффон очень быстро отдал Паредесу пас, и Лео был к этому не готов. Подобные ситуации могут происходить в каждом матче», — цитирует Тухеля Le10sport.com.



Ранее сообщалось, что партнёры Паредеса по «ПСЖ» недовольны его игрой и считают, что он не соответствует уровню клуба.



24-летний аргентинец перешёл в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно из «Зенита». В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 1 результативной передачи. Контракт игрока с парижским клубом действителен до лета 2023 года.

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