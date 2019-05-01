Эриксен согласовал условия контракта с «Реалом»

Мадридский «Реал» провёл переговоры с полузащитником «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном, сообщает AS.



По информации издания, стороны согласовали условия контракта, по которому зарплата датчанина значительно вырастет по сравнению с нынешней. Теперь «Королевскому клубу» предстоит обсудить возможный переход с руководством «Тоттенхэма».



Ранее сообщалось, что в лондонском клубе уверены в продлении контракта с 27-летним полузащитником. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2020 года. Также, по информации СМИ, «шпоры» не намерены расставаться с Эриксеном и оценивают его более чем в € 200 млн.



В нынешнем сезоне Кристиан принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 12 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Эриксена