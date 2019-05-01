«Динамо» объявило о смене тренерского штаба молодёжной команды

Сегодня, 1 мая, стало известно, что молодёжный состав московского «Динамо» покинули главный тренер Владимир Корытько и его помощник Диана Тропникова.

«Вместо них к ближайшим играм команду будет готовить Кирилл Новиков совместно с Виталием Гришиным (экс-тренер академии) и тренером вратарей Романом Березовским», — говорится в официальном «твиттере» московской команды.

Новиков с мая 2016 года исполнял уже обязанности главного тренера молодежной команды «Динамо». С июня 2016 года по январь 2017 года являлся тренером «Динамо-2».

Молодёжная команда «Динамо» после 26 туров занимает в первенстве России шестое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде против ЦСКА. Игра состоится 4 мая.

Календарь матчей молодёжного первенства России можно посмотреть на «Чемпионате».