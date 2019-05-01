Сульшер считает, что «МЮ» не нужен новый центральный защитник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не видит надобности в усилении оборонительной линии команды в летнее трансферное окно, утверждает Daily Mail.



По информации издания, норвежский специалист считает приоритетной задачей приобретение футболистов на другие позиции. При этом Сульшер хочет сохранить в клубе Маркоса Рохо и дать шанс 21-летнему Акселю Туанзебе, в нынешнем сезоне выступающему на правах аренды за «Астон Виллу».



«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 65 очками в активе. В 36 туров «красные дьяволы» пропустили 51 гол и на три очка отстают от четвёртой строчки, гарантирующей участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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