Фирмино из-за травмы пропустит матч с «Барселоной»

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино не поможет своей команде в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на испанские СМИ.

Сегодня, 1 мая, утром 27-летний нападающий красных прошёл медобследование, результаты которого оказались не утешительны для футболиста. Медицинский штаб клуба не дал бразильцу разрешения на участие в сегодняшней игре. Тем не менее не очень большая вероятность участия игрока в матче с «Барселоной» всё ещё остаётся. Он планировал провести дополнительную индивидуальную тренировку в среду днём, которая бы дала окончательный ответ относительно его готовности сыграть на «Камп Ноу».

Матч «Барселона» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 мая. Начало игры — в 22:00 мск.

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