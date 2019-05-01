Богатейший человек Великобритании — о покупке «Челси»: никогда не говори «нет»

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф отметил, что не исключает новой попытки покупки «Челси». Напомним, в июня 2018 года сообщалось, что российский бизнесмен и владелец лондонского клуба Роман Абрамович отказался продавать «Челси» Рэтклиффу.



«Никогда не говори „нет“, но я не знаю, чем закончатся эти разговоры. Футбол — это сложный спорт, сложный мир. Мы приобрели клуб в Швейцарии и убедились, насколько сложный футбол и его мир. Мы не достигли того, чего можно добиться в деловом пространстве благодаря упорству и стремлению. Сейчас мы не спешим с решениями», — приводит слова Рэтклиффа Daily Mail со ссылкой на BBC.

Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году за £ 140 млн. За это время лондонский клуб пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов.