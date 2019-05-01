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Роналду — Касильясу: надеюсь, ты скоро поправишься

Роналду — Касильясу: надеюсь, ты скоро поправишься
Футбол / Испания

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по «Реалу» Икера Касильяса, который сегодня, 1 мая, перенёс сердечный приступ.

«Много сил тебе, мой друг. Надеюсь, ты скоро поправишься», — написал Роналду в сторис своего «инстаграма».

Роналду поддержал Касильяса
Роналду поддержал Касильяса

Фото доступно в сторис "инстаграма" Роналду.

Португальский форвард выступал с Касильясом в «Реале» в период с 2009 по 2015 год.

Напомним, в среду на тренировке «Порту» у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

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