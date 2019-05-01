Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2020 года

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Пабло Сабалета продлил контракт с английским клубом до лета 2020 года, сообщается на официальном сайте «молотобойцев».



«Это отличная новость, я очень счастлив. Я наслаждаюсь своим временем в „Вест Хэме“, чувствую страсть и уважение к своей профессии. Я всё ещё наслаждаюсь футболом, поэтому решил остаться в клубе ещё на год. Мне хочется наслаждаться каждым моментом здесь», — отметил Сабалета.



Сабалета выступает в составе «Вест Хэма» с 2017 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский защитник принял участие в 25 матчах за «молотобойцев» в английской Премьер-лиге и отметился результативной передачей. Ранее Сабалета выступал за такие клубы, как «Сан-Лоренсо», «Эспаньол» и «Манчестер Сити». С «горожанами» аргентинский игрок дважды становился чемпионом Англии.



