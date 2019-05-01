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Игрок «Боавишты», посетивший Касильяса: Икер здоров и находится в сознании

Игрок «Боавишты», посетивший Касильяса: Икер здоров и находится в сознании
Футбол / Прочие турниры

Форвард «Боавишты» Альберто Буено посетил голкипера «Порту» Икера Касильяса, который находится в больнице после перенесённого сердечного приступа. Об этом сообщает TVI24.

После своего визита испанский нападающий сообщил, что его соотечественник здоров, состояние его здоровья стабильно, а сам 37-летний вратарь находится в сознании.

Буено перешёл в «Боавишту» в январе этого года из «Порту» на правах свободного агента. В стан «драконов» он, как и Касильяс, перешёл летом 2015.

Напомним, в среду на тренировке «Порту» у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

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