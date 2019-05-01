Салах — о проигрыше «Ливерпуля» в финале ЛЧ сезона-2017/18: до сих пор больно

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что до сих пор испытывает боль в связи с поражением в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 в матче с мадридским «Реалом» (1:3). Напомним, египтянин получил травму в первой половине встречи.



«Было очень и очень плохо. Финал Лиги чемпионов — большая мечта для меня, города, болельщиков и для всех. Мы хотели выиграть Лигу чемпионов. С психологической точки зрения было очень тяжело, особенно когда меня заменили. Я пошёл в раздевалку и просто плакал. Чувствовал, что Лига чемпионов и чемпионат мира для меня закончились. Было невероятно тяжело в тот момент.



Думаю, до сих пор больно, потому что не выиграл. Чувствовал, что был близок к победе в Лиге чемпионов и не смог выиграть», — приводит слова Салаха Bleacher Report.

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