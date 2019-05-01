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Тухель: летом в составе «ПСЖ» может произойти много изменений

Тухель: летом в составе «ПСЖ» может произойти много изменений
Футбол / Франция

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что ближайшим летом состав его команды может претерпеть серьёзные изменения.

«Я не привык видеть игру, которую показывала команда в последних играх. Нам необходимо проследить за реакцией игроков после победы в чемпионате и проигранного кубкового финала. Мы должны продолжить прогресс, мы не можем разрушить всё, что было создано нами с начала сезона. Летом могут произойти серьёзные изменения в составе. Но мы должны сохранять спокойствие и обсудить наши планы со спортивным директором, с клубом и президентом. Летом может произойти много изменений», — приводит слова Тухеля Paris United.

Тухель возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В этом сезоне он привёл команду к победе в чемпионате Франции.

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