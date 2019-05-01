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«Ювентус» заинтересован в приобретении Рабьо

«Ювентус» заинтересован в приобретении Рабьо
Футбол / Италия

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в итальянском клубе рассчитывают бесплатно приобрести 24-летнего французского футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Рабьо с парижанами рассчитан до конца текущего сезона. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи на данный момент ведёт переговоры с матерью Рабьо, которая также является его агентом.

Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы такие клубы, как «Барселона» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне в 20 матчах за «ПСЖ» Рабьо забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ранее он отклонил несколько предложений клуба о продлении контракта. Позже из-за этого парижане отстранили его от тренировок и матчей первой команды. Новые обороты конфликт Рабьо с клубом набрал после того, как после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов хавбек отправился отдыхать в ночной клуб.

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»
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