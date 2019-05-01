Касильяс — после перенесённого сердечного приступа: я спокоен

Голкипер «Порту» Икер Касильяс после перенесённого сердечного приступа отправил сообщение своим близким друзьям. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 37-летний вратарь в телефоне смог набрать: «Я спокоен».

Напомним, в среду на тренировке «Порту» Касильяс почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё год контракта с клубом.

Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей.