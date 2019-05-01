«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 лет

«Брешия» досрочно вышла в итальянскую Серию А по итогам сезона во втором дивизионе.

Сегодня, 1 мая, «Брешия» обыграла «Асколи» в домашнем матче 34-го тура Серии В со счётом 1:0 и, набрав 66 очков, гарантировала себе как минимум второе итоговое место в турнирной таблице соревнования. Путёвку в итальянскую Серию А мог досрочно получить и «Лечче», однако клуб в гостях проиграл аутсайдеру турнира — «Падове» — со счётом 1:2. За вторую путёвку в высший дивизион «Лечче», имеющему в активе 63 очка, предстоит побороться с «Палермо», набравшим 59 очков.



«Брешия» в последний раз выступала в итальянской Серии А 8 лет назад, в сезоне-2010/11. В следующем туре Серии В «Брешия» сыграет на выезде с «Кремонезе».