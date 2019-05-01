Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и завершилась со счётом 2:2.



Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну. Через 6 минут французский хавбек оформил дубль. Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут, однако результативными действиями отметиться не сумел.



«Монако» набрал 33 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» (44) — на 11-м месте в таблице чемпионата Франции.