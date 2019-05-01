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Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»

Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»
Футбол / Франция

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и завершилась со счётом 2:2.

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну. Через 6 минут французский хавбек оформил дубль. Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут, однако результативными действиями отметиться не сумел.

«Монако» набрал 33 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» (44) — на 11-м месте в таблице чемпионата Франции.

Франция - Лига 1. 34-й тур
01 мая 2019, среда. 20:00 МСК
Ренн
Ренн
2 : 2
Монако
Монако
1:0 – Эну – 3, 2:0 – Эну – 9, 2:1 – Фалькао – 69, 2:2 – Фалькао – 75
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